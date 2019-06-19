Минобороны отрицает планы изменить сроки получения звания старших лейтенантов

В Минобороны России заявили, что никаких документов или предложений по изменению сроков присвоения звания старших лейтенантов выпускникам гражданских вузов не планировалось. Ранее газета «Известия» сообщила, что те, кто окончил гражданский вуз, и выпускники военных училищ будут получать это звание через два года.

Министерство объяснило, что все курсанты вузов Минобороны России в течение пяти лет обучения являются действующими военнослужащими, поэтому срок получения ими звания короче. А студенты гражданских вузов приобретают статус военнослужащего только по окончанию учебного заведения.