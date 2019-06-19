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Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство. Это уравняет выпускников гражданских вузов и военных училищ.

Тем, кто окончил гражданский вуз, воинское звание присваивают через три года, а выпускникам военных училищ — через два. По новым правилам, все выпускники будут получать это звание через два года.

Ранее Минобороны утвердило должность главного сержанта. В пресс-службе Южного военного округа пояснили, что главный сержант является первым помощником командира подразделения, который способен «заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке».

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