Зарубежные СМИ: Каковы шансы Дональда Трампа на переизбрание?

Дональд Трамп объявил о намерении выдвигаться на второй президентский срок, о чем сообщил, выступая перед сторонниками во Флориде. Именно в этом штате его преимущество на предыдущих выборах было наиболее внушительным. Американский лидер рассказал, что за время своего президентства «перевернул все в Вашингтоне» и «восстановил правительство ради народа». Теперь он намерен «сохранить Америку великой» — с таким лозунгом он баллотируется на новый срок. Решение Дональда Трампа не стало неожиданностью, наблюдатели лишь ждали, когда политик объявит об этом официально. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».

Телеканал CNN приводит список из пяти обстоятельств, которые могут помочь Трампу переизбраться. Помимо главной опоры на преданных сторонников, политик может сделать ставку на демонизацию оппонентов из Демократической партии, чтобы все республиканцы проголосовали не столько за Трампа, сколько против демократов. Также президент может полагаться на свое умение манипулировать новостным потоком и высмеивать политических оппонентов. Наконец, экономический рост и низкий уровень безработицы, которые еще никогда не вредили рейтингам действующего президента, заключает CNN.

The New York Times добавляет, что шансы Трампа повышает не только ситуация внутри страны: в мировой политике поднялась волна популизма, а также усилилось неприятие традиционного истеблишмента. За счет этих факторов Трамп может попасть в Белый дом еще раз, опасается издание. Хотя к моменту голосования ситуация еще может измениться, и не в последнюю очередь из-за опрометчивых действий самого Трампа, отмечает газета.

Автор колонки на сайте телеканала Fox News уверен, что у Трампа сильные позиции в борьбе за президентский пост, однако ему нужен слоган получше. Если лозунг первой кампании «Сделаем Америку снова великой» был мотивирующим, то фраза «Сохраним Америку великой» звучит слишком статично, будто Трамп хочет четырехлетнего застоя. Взамен автор предлагает более динамичный вариант — «Сделаем Америку еще более великой».