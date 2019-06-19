Зарубежные СМИ: Каковы шансы Дональда Трампа на переизбрание?

Дональд Трамп объявил о намерении выдвигаться на второй президентский срок, о чем сообщил, выступая перед сторонниками во Флориде. Именно в этом штате его преимущество на предыдущих выборах было наиболее внушительным. Американский лидер рассказал, что за время своего президентства «перевернул все в Вашингтоне» и «восстановил правительство ради народа». Теперь он намерен «сохранить Америку великой» — с таким лозунгом он баллотируется на новый срок. Решение Дональда Трампа не стало неожиданностью, наблюдатели лишь ждали, когда политик объявит об этом официально. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».
Телеканал CNN приводит список из пяти обстоятельств, которые могут помочь Трампу переизбраться. Помимо главной опоры на преданных сторонников, политик может сделать ставку на демонизацию оппонентов из Демократической партии, чтобы все республиканцы проголосовали не столько за Трампа, сколько против демократов. Также президент может полагаться на свое умение манипулировать новостным потоком и высмеивать политических оппонентов. Наконец, экономический рост и низкий уровень безработицы, которые еще никогда не вредили рейтингам действующего президента, заключает CNN.
The New York Times добавляет, что шансы Трампа повышает не только ситуация внутри страны: в мировой политике поднялась волна популизма, а также усилилось неприятие традиционного истеблишмента. За счет этих факторов Трамп может попасть в Белый дом еще раз, опасается издание. Хотя к моменту голосования ситуация еще может измениться, и не в последнюю очередь из-за опрометчивых действий самого Трампа, отмечает газета.
Автор колонки на сайте телеканала Fox News уверен, что у Трампа сильные позиции в борьбе за президентский пост, однако ему нужен слоган получше. Если лозунг первой кампании «Сделаем Америку снова великой» был мотивирующим, то фраза «Сохраним Америку великой» звучит слишком статично, будто Трамп хочет четырехлетнего застоя. Взамен автор предлагает более динамичный вариант — «Сделаем Америку еще более великой».
— Страна разбита на два лагеря, я имею в виду политически активных людей, которых это все интересует. Потому что глубинку вообще ничего не интересует, по большому счету, они просто своей жизнью живут. Консервативное и либеральное крыло сильно радикализированы. Скорее всего, явка на выборах будет очень высокой, потому что общество политически очень активно сейчас в США. Настроения очень резкие как «за» Трампа, так и «против». Вместе с тем, шансы президента на переизбрание вполне реальны, потому что экономика на подъеме: люди почувствовали какую-то перспективу и какие бы сейчас опросы ни были, они очень приблизительны. Потому что когда люди идут к избирательным урнам, они думают о том, что будет завтра. Вот если сейчас экономика хорошая, и президент добился таких результатов, для чего от него отказываться? Все остальные вопросы вторичны. Именно экономика у Трампа — это его самая сильная сторона.
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