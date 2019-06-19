Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о том, как микроавтобус «Газель Next» в Латвии стал поводом говорить о воскрешении марки RAF.

В последние дни многие мои коллеги поторопились написать, что в Латвии возрождается автомобильная марка RAF, и не сама по себе, а в сотрудничестве с Горьковским автозаводом. Если кто забыл, в советское время рижские микроавтобусы, построенные на платформе 24-й «Волги», были очень важным транспортом. Маршрутные такси, кареты скорой помощи… Эти угловатые симпатичные машины можно было встретить везде. Плановая экономика не предполагала конкуренции, и потому именно RAF был назначен выпускать машины такого типа для всей страны.

К слову, первые в СССР граффити и стрит-арт появились в Риге не столько потому, что этот город был как-то ближе к западной культуре, а потому, что в Риге был первый и какое-то время единственный в стране завод по выпуску краски в аэрозольных баллончиках.

После распада Союза RAF просуществовал еще какое-то время, но в 1998 году был признан банкротом. И вот буквально на днях один рижский фотограф заснял в городе экспериментальную электрическую версию микроавтобуса «Газель Next», у которой вместо «ГАЗовских» эмблем был приклеен стикер с надписью RAF, что дало повод говорить о возрождении знаменитой некогда марки.

Увы, сенсации не случилось. Как выяснилось, машина была взята на тестовые испытания латвийской фирмой Ferrus — не путать с российским Aurus. Цель испытаний — понять, насколько этот автомобиль подходит для переоборудования под конкретные цели и задачи, именно этим занимается Ferrus. Скоро машина поедет назад в Нижний Новгород, где скорее всего снова обретет эмблемы с надписью ГАЗ.

Так что, если верить Wikipedia, в Латвии сегодня по-прежнему есть всего одна фирма, занимающаяся производством автомобилей — это компания Dartz Motorz, продукцию которой можно увидеть в гаражах богатых экстравагантных фриков или в голливудских блокбастерах типа «Диктатор», «Человек ноября» или «Крепкий орешек-5». Но это уже совсем другая история, не имеющая отношения ни к «рафику», ни к «Газели».