«Нижегородский водоканал» намерен почти на треть увеличить объем замены сетей

АО «Нижегородский водоканал» в 2018 году заменил 37,9 км сетей или 1,3% от их общего количества, сообщает пресс-служба предприятия. Объем работ по сравнению с предыдущим годом увеличился на 18%, в 2019 году он должен вырасти еще «минимум на 30%».

Водоканал за 2018 год произвел на 4,4% меньше воды, чем в 2017 году, – 119,6 млн кубометров, и очистил на 14,4% меньше стоков – 130,6 млн кубометров.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в Нижегородской области к началу 2019 года в замене нуждались 6,5 тыс. км водопроводных сетей или около 49,2% от их общей протяженности.

Анастасия Еремина