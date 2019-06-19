Россию на встрече в «нормандском формате» будет представлять Ушаков или Сурков

Россию на запланированной 12 июля встрече в нормандском формате будет представлять либо помощник президента Юрий Ушаков, либо Владислав Сурков, рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. «На уровне помощников президента. Будет или Юрий Викторович (Ушаков.— “Ъ”), или Владислав Юрьевич (Сурков.— “Ъ”). И то и другое возможно»,— сказал господин Песков.

На вопрос о том, какие темы будут обсуждаться на встрече, пресс-секретарь сказал, что для начала «сверят часы», чтобы понять «где мы находимся», так как был долгий перерыв в общении.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) на уровне помощников президентов пройдет 12 июля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к встрече в «нормандском формате». Господин Лавров отметил, что ключевым механизмом выполнения минских договоренностей является контактная группа. По его словам, она является единственной платформой, «на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ».

Подробнее о том, как президент Украины рассказывал в Париже и Берлине о своих планах урегулирования конфликта в Донбассе,— в публикации “Ъ”.