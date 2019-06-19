Лучший магазин России подал в суд на фальшивый «Мясничий»

Красноярский Торговый дом «Мясничий» подал в суд на собственника магазина «КолБаСыр» из Усть-Илимска за незаконное использование зарегистрированного товарного знака.

Информация об этом размещена на официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области.

В холдинге Goldman Group, которому принадлежит бренд, пояснили: в апреле применяемая компанией система мониторинга обнаружила в интернете фото фасада магазина-нарушителя. Помимо вывески «КолБаСыр» там красовался широкоформатный баннер с логотипом «Мясничий». Предприниматель из Усть-Илимска использовал не только товарный знак, но и практически полностью скопировал фирменный стиль рекламного оформления красноярской сети. В дальнейшем выяснилось, что украшением входной группы дело не ограничилось: логотип и фирменный стиль Торгового дома применялись для рекламы в социальных сетях.

Естественной реакцией на плагиат стала подача претензии, в соответствии с требованиями которой ИП Манукян должен снять упомянутый баннер с фасада, ликвидировать рекламные материалы в СМИ и интернете и выплатить компенсацию за незаконное использование чужого товарного знака.

В настоящее время иск передан в арбитражный суд Иркутской области и находится на рассмотрении.

Сегодня «Мясничий» - узнаваемый федеральный бренд, в июне Минпромторг официально признал его лучшим магазином России, компания имеет множество престижных наград международных и всероссийских форумов. Сеть насчитывает 33 фирменных мясных магазина различных форматов в 7 городах страны, заключено соглашение об открытии до конца года 5 торговых точек в Казахстане, ведется поиск подходящего помещения для первого «Мясничего» в Москве.

Помимо серьезных нарушений, как в случае с предпринимателем из Усть-Илимска, происходят и забавные курьезы. Так, например, в прошлом году крупная красноярская сеть попыталась мимикрировать под фирменный стиль Торгового дома в наружной рекламе своих мясных отделов, а расположенный дверь-в-дверь с «Мясничим» на ул. Карамзина продуктовый магазин разместил объявление: «С пакетами «Мясничего» не заходить».