«Серебро» Кубка Мира по кикбоксингу – в Магнитогорске

Алексей Фролов, воспитанник МУ «Спортивная школа № 6», завоевал «серебро» на Кубке мира по кикбоксингу «Бэстфайтер», проходившем г. Римини (Италия). Финансовую помощь в организации выезда спортсмена на престижные соревнования оказал Магнитогорский металлургический комбинат.

Данный турнир является одним из самых крупных в мире единоборств - в соревнованиях приняли участие более 2700 спортсменов из 42 стран. Челябинскую область в составе сборной России представлял магнитогорский спортсмен Алексей Фролов, выступавший в дисциплине "лайт-контакт" в весовой категории до 57 кг. Проведя три боя с соперниками из Италии, Мексики и России, он занял почетное 2-е место, уступив соотечественнику в финале. Занимается Алексей под руководством тренера-преподавателя Олеси Евгеньевны Семеновой.

В командном зачете первое место заняла сборная команда Италии, на счету которой 122 золотых, 146 серебряных и 257 бронзовых медалей. На втором – сборная команда России, завоевавшая 84 золотых, 61 серебряную и 60 бронзовых наград. Третье место у сборной команды Болгарии.

МГОО «Федерация кикбоксинга» выразила благодарность руководству ПАО «ММК» за оказанную финансовую поддержку, позволившую спортсмену принять участие в данных соревнованиях.

