Объем промышленного производства Удмуртии за январь-май 2019 года превышает прошлогодние значения на 9,2%

Объем промышленного производства в Удмуртии за первые пять месяцев 2019 года вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

При сравнении показателей первых пяти месяцев 2019 года и 2018 года, наибольший рост отмечен в группе обрабатывающих производств. Он составил 19,1%. В 2,7 раза выросло производство бумаги и бумажных изделий, электрического оборудования — на 82,2% машин и оборудования, не включенных в другие группы — на 44,8%, прочих транспортных средств и оборудования — на 57,8%, готовых металлических изделий, а также обработки древесины и производства изделий из нее, кроме мебели — на 29,7%. Объем производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» вырос на 0,5%

Наибольший спад зафиксирован в производстве лекарственных средств — на 49,3%. Кроме того, на 8% уменьшился объем химического производства, производства текстильных изделий — на 8,1%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 4,6%, резиновых и пластмассовых изделий — на 7,4%. Объем производства в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений сократился на 8,4%. Также на 0,9% сократилась добыча полезных ископаемых.