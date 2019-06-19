Плата за ЖКУ в июне в Петербурге снизилась на 15%

Размер начислений за жилищно-коммунальные услуги за июнь 2019 года в Петербурге снизились почт на 15%. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета города. Снижение связано с окончанием отопительного сезона.

В комитете уточнили, что средний счет за ЖКУ в городе за первый месяц лета составит 3,13 тыс. руб. Задолженность перед ресуроснабжающими организациями города составляет 9,35 млрд руб., на 14% ниже чем годом ранее.

Напомним, что ранее в Смольном утвердили тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение. Тариф на коммунальную услугу по горячему водоснабжению составит 105,92 руб./ куб. м. Плата за отопление снизится с 1834,90 руб./Гкал до 1 765,33 руб./Гкал.