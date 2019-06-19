В Госдуму внесен законопроект о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарии предлагает ужесточить ответственность за повторное нарушение требования о наличии полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы. Согласно документу, нарушителю будет грозить штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Сейчас размер штрафа составляет 800 руб.

Авторы проекта со ссылкой на официальную статистику отметили, что в 2017 году количество штрафов за езду без ОСАГО увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) на 2017 год, на которые ссылаются авторы, порядка 3 млн автомобилистов ездят по дорогам без ОСАГО. «Указанная цифра продолжает расти»,— отмечается в пояснительной записке.

Ранее РСА сообщили, что в январе—мае текущего году средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Средняя цена «автогражданки» для легковых автомобилей физических лиц снизилась на 4,1%, а для легковых автомобилей юридических лиц — на 13,5%.

Напомним, 22 мая Центробанк опубликовал указание о порядке ограничения страховщиков в применении ремонта вместо денежных выплат в ОСАГО. По указанию ЦБ, страховщик лишается права на натуральное возмещение в ОСАГО, если два или более раз в течение года нарушил требования к восстановительному ремонту. Компании в ответ начали готовить повышение тарифов.

Подробности — в публикации “Ъ” «ОСАГО не приживается в ремонтном боксе».