В Снежинске директора компании будут судить за сокрытие доходов

Прокуратура Снежинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора ООО «Уралтраверс-ПАК». Бизнесмена обвиняют в сокрытии денежных средств от налоговой службы в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), сообщают в областной прокуратуре.

По версии следствия, мужчина в мае-июне прошлого года, игнорируя решение ФНС о взыскании задолженности в сумме 4,9 млн руб. по налогам, сборам и страховым взносам, организовал перевод денег на счета подконтрольной ему организации, минуя счета ООО «Уралтраверс-ПАК», чтобы избежать изъятия в счет погашения долгов перед налоговой службой. Так он сокрыл более 2,5 млн руб.

В рамках уголовного дела наложили арест на имущество обвиняемого, уголовное дело передано в Снежинский городской суд.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром и руководителем ООО «Уралтраверс-ПАК» (занимается «прочими видами полиграфической деятельности») является Дмитрий Иванов. Ему принадлежат еще три компании, зарегистрированные в Снежинске, Москве и Горно-Алтайске.