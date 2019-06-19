СМИ рассказали о недвижимости генералов ФСБ из расследования Голунова

Семья начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощник Марат Медоев владеют участками с домами в котеджном поселке «Лесная бухта» в Подмосковье на сумму 65–70 млн руб., говорится в совместной публикации «Новой газеты», «Трансперенси Интернешенл — Россия» и издания Baza. Именно генерала-полковника Дорофеева и подполковника Медоева СМИ называют инициаторами уголовного преследования журналиста Ивана Голунова.

По информации изданий, соседкой семьи Медоева является родственница замдиректора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал» из расследования Ивана Голунова о похоронном бизнесе. Дома генералов ФСБ построены рядом, между ними нет забора. Кроме того, этот поселок, по данным журналистов, построила компания, связанная с бывшим сотрудником ФСБ, арестованным вместе с полковником Кириллом Черкалиным, у которого при задержании изъяли 12 млрд руб.

Согласно публикации, до этого, в 2009 году, по просьбе ФСБ в деревне Подпорино Истринского района Алексею Дорофееву и Марату Медоеву выделили землю в качестве помощи от государства как ветеранам боевых действий. Спустя два месяца они в один день продали свои участки топ-менеджерам строительной компании «Группа ЛСР».

Ранее «Новая газета» совместно с журналистами расследовательских центров Чехии и Словакии выяснили, что родителям Марата Медоева принадлежит дом под Братиславой, стоимость которого оценивается в €250–600 тыс. На отца господина Медоева оформлен и дом в Подмосковье. Газета уточняет, что Медоев-старший всю жизнь работал в органах госбезопасности РФ. Кроме того, мать подполковника Ирина Медоева владеет в Братиславе компанией Medeva, занимающейся управлением недвижимостью.

Журналисты расследовательского центра Словакии ICJK побеседовали с отцом подполковника ФСБ Игорем Медоевым. По его словам, «ни он, ни его сын не имеют никакого отношения» к аресту Ивана Голунова.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в попытке сбыть наркотики. Он говорил, что эти вещества ему подбросили, и связал случившееся со своей профессиональной деятельностью. Суд отправил корреспондента под домашний арест. В поддержку журналиста по всей стране проводились одиночные пикеты.

11 июня уголовное преследование было прекращено. Кроме того, уволены генерал-майор полиции начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и генерал-майор полиции начальник управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрей Пучков.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».