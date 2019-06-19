Подразделение «Магнита» в Уфе возглавил Алексей Хохлов

Директором розничной сети «Магнит» в регионах Южно-Уральского округа назначен Алексей Хохлов, сообщает пресс-служба ритейлера. Он будет управлять работой магазинов группы в Башкирии, Челябинской, Оренбургской и Курганской областях (около 1,6 тыс. магазинов, из которых в Башкирии — около 600).

«Магнит» переходит на окружную модель управления: география присутствия сети разделена на 12 округов. Перед Алексеем Хохловым стоит задача обеспечить эффективность административного блока за счет объединения форматов и функциональных подразделений в единый центр управления в округе, отмечают в компании.

Господин Хохлов работает в сети с 2011 года. Руководил развитием крупных форматов, курировал открытие новых магазинов в Уральском, Сибирском и Южно-Уральском регионах.

В Башкирии сеть «Магнит» объединяет более 400 универсамов «у дома», около 150 непродуктовых магазинов (дрогери), восемь «Магнит опт» и 12 супермаркетов «Магнит Семейный».

Ирина Самойлова