Кубанского предпринимателя обвиняют в неуплате налогов на 5,5 млн рублей

Следственный отдел краевого управления СК РФ по Крымскому району завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Техстиль». Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, фирма ООО «Техстиль» осуществляла деятельность в сфере предоставления услуг для бизнеса. Обвиняемый, будучи директором организации, с апреля 2016 по январь 2017 года не предоставлял в налоговый орган декларации по НДС. В результате сумма задолженности предпринимателя перед государством за неуплату налога на добавленную стоимость составила более 5,5 млн руб.

Для компенсации ущерба перед налоговыми органами, следствием был наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 6,5 млн руб.

Марат Бабаев