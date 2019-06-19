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Спортсменка из Липецка получила золото Кубка мира по кикбоксингу

Восьмикратная чемпионка России по кикбоксингу липчанка Наталья Юрченко завоевала золото на Кубке мира по кикбоксингу на турнире в итальянском Римини. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Липецкая спортсменка выиграла золотую медаль в дисциплине фулл-контакт в весовой категории до 70 кг.

Как рассказали в обладминистрации, первый поединок госпожа Юрченко провела с француженкой Сеффаной Хамиди. Он закончился техническим нокаутом. Второй, финальный бой она провела с «одной из самых титулованных в мире спортсменок», итальянкой Мартой Филиппи.

Сергей Калашников


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