В 2019 году в Анапе реализуются 18 крупных инвестпроектов на 23 млрд рублей

За минувший год в Анапе было реализовано 10 инвестиционных проектов на общую сумму 17,4 млрд руб. В процессе было создано 370 рабочих мест. Дополнительный объем налогов с этого составил 172,3 млн руб. В 2019 году на курорте планируется реализовать еще 18 крупных инвестпроектов почти на 23 млрд руб., сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на встрече с жителями Анапы.

Спикер краевого парламента подчеркнул, что Анапа с каждым годом становится привлекательнее для туристов, поэтому в приоритете - развивать курортную сферу и улучшать качество услуг.

В настоящее время завершено строительство пожарного депо в Джигинке, такое же учреждение должно появиться в Суворов-Черкесском. Планируется построить спортивный зал в поселке Пятихатки, рядом со школой. Идет строительство шести детских садов в Анапе. Объявлен аукцион на проектирование седьмого детсада в станице Анапской. Прорабатывается вопрос с инвесторами по постройке еще двух садиков, сообщили в администрации курорта.

В городе расширены наиболее загруженные транспортом улицы города: Ленина, Астраханская, Крылова, добавлена полоса на Симферопольском шоссе. Состоялся конкурс на проектирование автодороги от Супсехского до Анапского шоссе, что поможет разгрузить Супсехское шоссе, направив поток транспорта через улицу Мирную. В рамках масштабного озеленения, построены новые скверы на бульваре Евскина и на пересечении улиц Ленина и Омелькова, установлены детские спортивные и тренажерные комплексы в городе и сельских округах.

Василий Хитрых