Кредитный портфель ВТБ в Татарстане по итогам первого квартала превысил 146 млрд рублей

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Татарстане на 1 апреля достиг 146,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4%. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 11% и превысил 143 млрд рублей.

За первый квартал текущего года кредитный портфель физлиц увеличился на 13% и на 1 апреля 2019 г. составил 78,7 млрд рублей. Из которых более половины приходится на ипотечные кредиты – 45 млрд рублей (прирост с начала года +17%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 26,6 млрд (+10%). Портфель привлеченных средств физлиц вырос за отчётный период на 4%, до 74,4 млрд рублей.

Кредитный портфель в сегменте корпоративного бизнеса составил 68 млрд руб. В сегменте среднего и малого бизнеса он вырос на 3% и составил 35,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату достиг 69 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19%, в сегменте МСБ этот показатель вырос на 10% - до 37,7 млрд рублей.

ВТБ продолжает активно работать по государственным программам поддержки бизнеса. На отчетную дату кредитный портфель ВТБ в Татарстане по этому направлению составил 7,3 млрд рублей.

Управляющий банком ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина прокомментировала: «Драйвером кредитования физических лиц по-прежнему остаётся ипотека. Только за первый квартал с помощью ВТБ более 2,5 тысяч жителей Татарстана улучшили свои жилищные условия. Также активно кредитуется бизнес региона как по стандартным кредитным продуктам банка, так и по госпрограммам».

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