В правительстве России не согласовали проект генплана Казани

Минэкономразвития России откажет в согласовании проекта генплана Казани, сообщили в ведомстве активистам, которые выступают против принятия документа в последнем варианте. Отрицательное заключение министерства связано с отказом других федеральных структур согласовать проект, в том числе Минэнерго, МЧС, Минобороны, Рослесхода и Минтранса.

«В адрес минэкономразвития РФ поступили заключения о несогласии с проектом генерального плана Казани от Минэнерго России, МЧС России, Минобороны России, Рослесхоза и Минтранса России. Учитывая, что по итогам согласительного совещания с представителями согласующих органов, представивших заключения о несогласии с проектом генерального плана, разногласия по указанному проекту не были урегулированы, минэкономразвития России в установленные сроки будет выдано сводное заключение о несогласии с проектом генерального плана»,— цитирует «Бизнес Online» ответ министерства на обращение активистов.

Напомним, весной этого года они провели ряд митингов в Дербышках (поселок в Казани), выступая против строительства дороги по улицах Липатова и Главной. По проекту, для возведения трассы запланирован снос ряда жилых домов. В акциях приняли участие от 500 до 1 тыс. человек.

“Ъ-Казань”