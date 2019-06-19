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КФУ вошел в топ-400 университетов мира

КФУ стал 392-м в рейтинге Quacquarelli Symonds (QS) лучших университетов мира. Вуз улучшил свои показатели: в рейтинге 2017 года университет занимал место в группе 441-450, в прошлом году — 439 позицию.

Из российских вузов самое высокое место в рейтинге получил МГУ — 84-я строчка. Среди российских вузов КФУ занимает 12-ю позицию, всего в списке представлено 25 университетов из России.

QS проанализировал данные почти 5 тыс. университетов из 85 стран мира. Университеты оцениваются по репутации в академической среде, соотношению преподавательского состава к числу студентов, репутации среди работодателей, индексу цитируемости и интернализации.

“Ъ-Казань”


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