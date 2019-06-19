Моногорода Оренбуржья получат дополнительно 54,4 млн рублей поддержки

Для субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах Оренбургской области будет дополнительно выделено 54,4 млн руб. господдержки. Деньги направят на выдачу микрозаймов. Об этом сообщает региональное правительство, со ссылкой на врио губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.

«Финансовые средства получат более 20 предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в моногородах области. Микрофинансирование поможет бизнесу решить проблему стартовых средств для реализации их проектов»,– цитируются в сообщении слова Дениса Паслера.

Деньги были выделены в текущем году в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В Оренбургской области находятся семь монотерриторий: города Гай, Кувандык, Медногорск, Соль-Илецк и поселок Светлый. Двум последним присвоен статус территорий опережающего социально-экономического развития.

Георгий Портнов