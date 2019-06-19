Петербургский филиал банка «Авангард» возглавила экс-руководитель филиала «Фора-Банка»

Бывший руководитель петербургского филиала АО «АКБ "Фора-Банк"» Наталия Яшева возглавила региональный филиал ПАО «АКБ "Авангард"» — единственный филиал банка в стране. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В самой кредитной организации кадровые перестановки не комментируют, ссылаясь на правила внутренней политики. В свою очередь, источник издания из близкого окружения госпожи Яшевой предположил, что ее переход связан с желанием продолжить карьерный рост вне стен банка, в котором она работала с 2015 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в петербургском филиале «Фора-Банка» сменился управляющий. На этот пост назначена Алина Бажулина, ранее занимавшая должность заместителя управляющего.