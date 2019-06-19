Новосибирск обогнал Санкт-Петербург в мировом рейтинге вузов

Новосибирский госуниверситет впервые занял второе место среди российских вузов в рейтинге лучших университетов мира по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds.

Лучшим российским вузом остается Московский госуниверситет. В мировом рейтинге он занял 84-е место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом. НГУ расположился на 231-й строчке, поднявшись с 244-го места. Следом идет Санкт-Петербургский госуниверситет — 234-я позиция. Помимо НГУ в топ-1000 вошли три сибирских вузов: Томский госуниверситет (268), Томский политехнический университет (387) и Новосибирский государственный технический университет (801-1000).

Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds, лучшими вузами планеты по-прежнему являются Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты.

Подробнее о рейтинге Quacquarelli Symonds читайте в материале “Ъ”.

Илья Галагуз