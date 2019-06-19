Топ-20 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном комплексе Республики Башкортостан

№ п/п Оператор проекта Стоимость проекта, млн руб. Срок реализации проекта, годы Содержание проекта Источники финансирования 1 ООО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 22675,0 2018-2063 Строительство подземного рудника для разработки Ново-Учалинского месторождения медноколчеданных руд - 2 ООО «М Синтез» 5500,0 2019-2022 Строительство нового завода по производству цетаноповышающей присадки для дизельных топлив - 3 ООО «Семеновский рудник» 1752,0 2019-2022 Отработка группы Семеновских месторождений и строительство фабрики по переработке окисленных и золото-медно-цинковых руд - 4 ООО «Стерэкс Пак» 1800,0 2019-2024 Завод по выпуску многослойной асептической упаковки - 5 ОАО Научно-производственное предприятие «Полигон» 1500,0 2019-2022 Создание Производственно-технологического комплекса радиоэлектронного приборостроения и робототехники ОАО «Научно Производственное Предприятие «Полигон» - 6 АО «Сибайский ГОК» 1272,4 2018-2023 Поддержание производственных мощностей АО «Сибайский ГОК» - 7 ООО «Газпром газомоторное топливо» 1040,0 2019-2020 Проект по строительству газонаполнительных компрессорных станций в республике - 8 Группа компаний «Хевел» 1000,0 2019-2020 Проект строительства двух солнечных электростанций в Бурзянском районе мощностью 10 МВт (по 5 МВт каждая) - 9 ООО «Салаватский катализаторный завод» 449,5 2017-2019 Организация производства порошкового силикагеля - 10 Научно-производственное объединение «Славрос» 750,0 2019-2021 Инновационное производство по выпуску геотекстиля - 11 ООО «Руспаркинг» 700,0 2019-2021 Строительство завода по производству роботизированных парковочных систем на территории города Уфы - 12 ООО СК «Стапель» 721,7 2017-2019 Строительство цеха по утилизации нефтяных шламов и переработке мазута с целью получения судового маловязкого топлива и полимерного битума - 13 ООО «ЭлКом» 651,0 2017-2023 «Завод БИТ» - строительство завода по производству настенных и напольных электротехнических корпусов, корпусов для центров хранения и обработки данных, устройств кабельного ввода, клеемных коробок, металлоконструкций - 14 АО «Салаватстекло» 523,7 2019 Производство зеркал - 15 ООО «Альфа Инвест» 386 2016-2020 Технопарк «Объединенный центр обслуживания на Кирова - 16 ООО «Башатомтерминал» 345,0 2018-2019 Строительство речного терминала под перевалку светлых нефтепродуктов - 17 АО «Сибайский ГОК» 264,3 2018-2023 Реконструкция сооружений по очистке шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений - 18 ООО «Ригмаш» 250,0 2019 Организация сборки самоходных телескопических погрузчиков сельскохозяйственного назначения с частичной локализацией производства - 19 АО «ИНМАН» 229,9 2017-2019 Реконструкция и модернизация производственных мощностей АО «ИНМАН» - 20 ПАО «НЕФАЗ» 149,0 2018-2019 Разработка и начало серийного выпуска пассажирских автобусов нового модельного ряда 42ХХ до 1000 единиц в годосвещения -