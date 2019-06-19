Топ-20 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном комплексе Республики Башкортостан

|1
|ООО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
|22675,0
|2018-2063
|Строительство подземного рудника для разработки Ново-Учалинского месторождения медноколчеданных руд
|-
|2
|ООО «М Синтез»
|5500,0
|2019-2022
|Строительство нового завода по производству цетаноповышающей присадки для дизельных топлив
|-
|3
|ООО «Семеновский рудник»
|1752,0
|2019-2022
|Отработка группы Семеновских месторождений и строительство фабрики по переработке окисленных и золото-медно-цинковых руд
|-
|4
|ООО «Стерэкс Пак»
|1800,0
|2019-2024
|Завод по выпуску многослойной асептической упаковки
|-
|5
|ОАО Научно-производственное предприятие «Полигон»
|1500,0
|2019-2022
|Создание Производственно-технологического комплекса радиоэлектронного приборостроения и робототехники ОАО «Научно Производственное Предприятие «Полигон»
|-
|6
|АО «Сибайский ГОК»
|1272,4
|2018-2023
|Поддержание производственных мощностей АО «Сибайский ГОК»
|-
|7
|ООО «Газпром газомоторное топливо»
|1040,0
|2019-2020
|Проект по строительству газонаполнительных компрессорных станций в республике
|-
|8
|Группа компаний «Хевел»
|1000,0
|2019-2020
|Проект строительства двух солнечных электростанций в Бурзянском районе мощностью 10 МВт (по 5 МВт каждая)
|-
|9
|ООО «Салаватский катализаторный завод»
|449,5
|2017-2019
|Организация производства порошкового силикагеля
|-
|10
|Научно-производственное объединение «Славрос»
|750,0
|2019-2021
|Инновационное производство по выпуску геотекстиля
|-
|11
|ООО «Руспаркинг»
|700,0
|2019-2021
|Строительство завода по производству роботизированных парковочных систем на территории города Уфы
|-
|12
|ООО СК «Стапель»
|721,7
|2017-2019
|Строительство цеха по утилизации нефтяных шламов и переработке мазута с целью получения судового маловязкого топлива и полимерного битума
|-
|13
|ООО «ЭлКом»
|651,0
|2017-2023
|«Завод БИТ» - строительство завода по производству настенных и напольных электротехнических корпусов, корпусов для центров хранения и обработки данных, устройств кабельного ввода, клеемных коробок, металлоконструкций
|-
|14
|АО «Салаватстекло»
|523,7
|2019
|Производство зеркал
|-
|15
|ООО «Альфа Инвест»
|386
|2016-2020
|Технопарк «Объединенный центр обслуживания на Кирова
|-
|16
|ООО «Башатомтерминал»
|345,0
|2018-2019
|Строительство речного терминала под перевалку светлых нефтепродуктов
|-
|17
|АО «Сибайский ГОК»
|264,3
|2018-2023
|Реконструкция сооружений по очистке шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений
|-
|18
|ООО «Ригмаш»
|250,0
|2019
|Организация сборки самоходных телескопических погрузчиков сельскохозяйственного назначения с частичной локализацией производства
|-
|19
|АО «ИНМАН»
|229,9
|2017-2019
|Реконструкция и модернизация производственных мощностей АО «ИНМАН»
|-
|20
|ПАО «НЕФАЗ»
|149,0
|2018-2019
|Разработка и начало серийного выпуска пассажирских автобусов нового модельного ряда 42ХХ до 1000 единиц в годосвещения
|-