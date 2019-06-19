В Краснодаре вынесен приговор престарелой бандитке

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении 77-летней жительницы Красноармейского района Нины Хрусталевой, признанной виновной в убийстве двоих родственников и незаконном приобретении пистолета. Женщина отправится в колонию на 11 лет, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Суд установил, что Нина Хрусталева, находясь Москве, приобрела у неустановленных лиц пистолет конструкции Токарева, а также патроны к нему. Оружие было приобретено не позднее 2000 года, точное время сделки установить не удалось. После этого женщина перевезла и незаконно хранила пистолет и патроны в домовладении, расположенном в Красноармейском районе.

В апреле 2018 года Хрусталева, находясь в этом домовладении, на почве длительных личных неприязненных отношений со своими дальними родственниками, произвела выстрел из пистолета в голову 22-летней девушке. После чего она произвела выстрелы из пистолета в грудную клетку и голову 60-летнему отцу потерпевшей. Дочь и отец погибли на месте происшествия. Как сообщила прокуратура, приговор вынесен с учетом возраста подсудимой.

Анна Перова, Краснодар