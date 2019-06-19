Академики РАН составили «письмо 30»

Владимира Путина вновь попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками. С открытым письмом к президенту обратились 30 академиков РАН. По их мнению, все приговоры по делам о приобретении, хранении, производстве, сбыте и хищении наркотических веществ необходимо заново изучить. Более того, всю систему уголовного преследования по таким делам требуется радикально реформировать, убеждены авторы. Ученые поддержали своего коллегу и бывшего министра здравоохранения Андрея Воробьева, который ранее обращался к главе государства с аналогичной просьбой. В Кремле тогда заявляли, что письма не видели. Стоит ли сейчас ждать системных изменений? Об этом — Елена Иванова, Анна Пестерева и Яна Лубнина.

Каждый седьмой приговор в России выносят по 228-й статье — такую статистику дает Верховный суд. Наказание по ней сейчас отбывают более 100 тыс. человек, и вопросов к «наркотическим» статьям, особенно после дела Ивана Голунова, все больше.

Во-первых, есть проблема фальсификации доказательств, то есть подбрасывания запрещенных веществ. Ведь у фигурантов часто находят наркотики именно в той дозе, которой достаточно для возбуждения дела. Отсюда вытекает вторая проблема — для уголовного преследования хватает доли грамма, так что сейчас многие подобные дела вызывают сомнения, резюмирует научный руководитель Института прикладной физики РАН Александр Литвак, который также подписал обращение к президенту: «Слишком тут все свободно для того, чтобы манипулировать такими вещами. Кроме того, в законе прописаны очень жесткие нормы, сроки заключения после этого возникают большие, чем при убийстве.

Пример Ивана Голунова показывает, что всякие вещи разыгрываются, и власть это признала.

Ясно, что, наверное, это не единичный пример».

Пока резонанс не утих, власть тоже заговорила о недостатках существующей практики. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обратить внимание на статьи о фальсификации доказательств и проверить, как их применяют на практике. Сделать это нужно «не откладывая в долгий ящик», добавил политик. Кроме того, в Госдуме задумались о смягчении наказания по 228-й: за особо крупный размер может грозить не десять лет тюрьмы, а всего пять.

Законопроект, правда, только разрабатывается. Это изменение незначительное, но важное, ведь придется пересмотреть многие дела, хотя суды вряд ли будут этим заниматься. Логичнее говорить об амнистии, предположил судья 1-го Арбитражного суда Москвы и правозащитник Владимир Комсолев: «Статистика приговоров достаточно большая, поэтому суды нагружать дополнительной работой, я думаю, никто не будет. Пакет документов в случае, если статья о наркотиках будет пересмотрена, должен содержать предложение, предусматривающее смягчение наказания и в какой части. Кроме того, должен быть предусмотрен срок пересмотра по вновь открывшимся либо же смягчающим обстоятельствам».

В Кремле дело Ивана Голунова и массовую акцию в Москве против злоупотреблений полиции 12 июня комментировали неохотно. Но в четверг, 20 июня, состоится традиционная «Прямая линия» с президентом. Вопросы о «наркотических» статьях там неизбежно прозвучат. Впрочем, Владимир Путин, вероятно, попытается перехватить повестку и поднимет тему сам, полагает политолог Константин Калачев: «Сегодня, когда речь идет о демонстрации расширения пространства свободы, для Владимира Путина легче сделать это, чем, скажем, поднимать вопросы о политических правах и свободах, например, о праве на митинги.

Полагаю, что обращение академиков о пересмотре уголовных дел по статье 228-й здесь как раз будет в тему.





Гуманизация здесь не только ничем не грозит, но и ничего не стоит».

С каким бы заявлением ни выступил президент, уже ясно, что одно, пусть даже громкое дело Ивана Голунова, проблему изобилия так называемых наркотических дел не решит, тем более на уровне всей страны. А инициативы о смягчении законодательства в отсутствие политической воли легко могут остаться под сукном.

Уголовное дело против Ивана Голунова просуществовало меньше недели. Журналиста задержали 6 июня: сначала в его рюкзаке, а затем и у него дома якобы нашли наркотики.Его преследование прекратили 11-го числа в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления. А через два дня Владимир Путин отправил в отставку двух генерал-майоров полиции. При этом о привлечении полицейских к ответственности за незаконное задержание или за фальсификацию доказательств не сообщалось.