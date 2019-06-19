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Объявлен тендер на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево за 7,8 млрд рублей

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» объявила тендер на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево в Новосибирске. Начальная стоимость госконтракта составляет 7,8 млрд руб. Подвести итоги конкурса планируется в середине июля.

Как следует из конкурсной документации, реализовать проект планируется в 2019-2023 годах. Общий объем инвестиций указан в размере 9,3 млрд руб. В перечне работ указана реконструкция летного поля, площадки противообледенительной обработки воздушных судов, перрона и др.

В конце мая руководство аэропорта Толмачево сообщило, что финансирование проекта реконструкции аэродромного комплекса подтверждено Федеральной адресной инвестиционной программой России. Необходимость модернизации аэродрома в Толмачево поясняли ростом пассажирского и грузового потоков. В 2018 году пассажиропоток аэропорта составил 5,9 млн человек, из которых 1,35 млн — трансферные пассажиры. По итогам 2019 года общий пассажиропоток, как ожидает руководство авиапредприятия, увеличится до 6,8 млн человек, а доля трансферных пассажиров составит 23%.

Подробнее о реконструкции аэродромного комплекса читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Толмачево предложили ГЧП»

Оксана Павлова


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