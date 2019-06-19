«Башкиравтодор» получит контракт стоимостью 236 млн рублей на строительство улицы Лесунова

Госкомпания «Башкиравтодор» получит контракт на строительство улицы Валерия Лесунова (названа в честь бывшего директора УМПО) и бульвара Баландина в микрорайоне Инорс, следует из сообщения на портале госзакупок. АО стало единственным участником аукциона, проведенного управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. Начальная цена контракта составляла 236,92 млн руб. Ценовое предложение единственного участника не уточняется.

Контракт предусматривает строительство новой четырехполосной улицы на участке протяженность 1,9 км. На участке должны быть обустроены тротуары и велодорожки. Работы должны завершиться до 20 ноября 2020 года.

«Башкиравтодор» — крупный дорожный подрядчик и заказчик, имеет разветвленную сеть филиалов в Башкирии. Выручка в 2017 году, по данным Kartoteka.ru, составила 8,34 млрд руб., чистый убыток — 996,62 млн руб. В 2018 году предприятие cтало исполнителем семи госконтрактов общей стоимостью около 14 млрд руб.

Майя Иванова