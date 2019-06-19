В Ростове установят 600 контейнеров для сбора пластика

Этим летом в Ростове установят 600 евроконтейнеров для сбора пластика, сообщает пресс-служба городской администрации. Кроме того, в бюджетных и образовательных организациях появятся тары для макулатуры.

Как рассказал и.о. главы администрации Ростова Алексей Логвиненко, контейнеры установят для того, чтобы «научить людей культуре раздельного сбора мусора», его слова приводятся в сообщении. Господин Логвиненко также отметил, что сейчас главной задачей в проведении мусорной реформы в Ростове является строительство нового мусороперерабатывающего завода в Мясниковском районе в срок до 2020 года.

Кристина Федичкина