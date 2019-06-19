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Для Ростова закупят 20 новых троллейбусов

Власти Ростова намерены закупить для города 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Средства будут выделены из бюджета города — накануне в него поступили субсидии и субвенции областного бюджета, благодаря чему доходная и расходная части бюджета города увеличились на 408,2 млн руб.

Кроме как на приобретение троллейбусов, бюджетные ассигнования направят на переселение жильцов аварийного дома по ул. Социалистическая, 128а, покупку мебели, оборудования и инвентаря для школы в микрорайоне «Красный Аксай» и др.

Кристина Федичкина


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