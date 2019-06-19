На Ириклинском водохранилище не выявлено опасного загрязнения окружающей среды

На Ириклинском водохранилище, расположенном в Оренбургской области, не выявлено опасного загрязнения окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время на водоеме ведет работу специальная комиссия из числа сотрудников Средневолжского ТУ Рыболовства по региону и ГБУ «Оренбургохотводбиоресурс». Качество воды соответствует третьему классу, превышений ПДК вредных веществ не установлено. При этом проведена работа по очистке берегов водоема от погибшей рыбы.

Ранее сообщалось, что Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище. По данным надзорного ведомства, у береговой полосы водохранилища в границах «Уртазымского плеса» обнаружено около 40 тыс. особей погибшей рыбы.

Андрей Сазонов