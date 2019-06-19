«Унистрой» привлечет у банка «Открытие» 7,6 млрд рублей на проектное финансирование

Банк «Открытие» одобрил казанскому застройщику «Унистрой» кредит на 7,6 млрд руб. на проектное финансирование строительства жилья.

Как отмечается в сообщении девелопера, это первый в Татарстане кредит по схеме эскроу-счетов.

Кредит предполагается направить на возведение в ЖК «Весна» девяти домов в 1019 этажей общая площадью более 130 тыс. кв. м.

Как писал “Ъ-Казань”, в этом году в регионе 149 домов, строительство которых уже началось, будут возводить по старым правилам долевого строительства, а 66 объектов — по новым правилам. Всего в регионе по эскроу-счетам работают 16 банков, девять из них к настоящему времени получили 106 заявок на заключение договоров долевого строительства с использованием счетов эскроу.

“Ъ-Казань”