Электроснабжение в пригороде Новороссийска все еще полностью не восстановлено

Пригород Новороссийска – поселок Цемдолина – уже третьи сутки находится на аварийном электроснабжении. Из-за аварии на подстанции в минувшее воскресенье, 16 июня, где были повреждены кабельные линии, несколько тысяч человек остались без света. Социальные объекты и часть домов была запитана резервными источниками энергии с помощью дизельных генераторов.

Как сообщил в соцсетях глава Новороссийска Игорь Дяченко, к 21:00 вторника, 18 июня, основная часть аварийно-восстановительных работ была завершена. Компания «НЭСК-электросети» устранила повреждения на двух из трех кабельных линий присоединения и уже готова принять электроэнергию.

«Юго-Западные сети продолжают устранение повреждения. По словам специалистов, даже при полном окончании работ по линии "НЭСК-электросети", восстановление нужно продолжить в целях обеспечения максимальной степени безопасности. На этот час начать подачу энергоснабжения в полном объеме небезопасно», - написал градоначальник.

В настоящее время энергетики планируют проводить работы до полного устранения технического нарушения и во все отключенные от электричества районы дать свет в полном объеме.

Василий Хитрых