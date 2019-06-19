Мэрия Сочи пойдет на мировую с заселенными самостроями

В Сочи застройщики смогут заключить мировые соглашения с мэрией по незаконным объектам, в которых уже проживают люди и есть зарегистрированные права на собственность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Ключевые условия, при наличии которых возможно сохранить объект: чтобы там была вода и свет в необходимом количестве, канализация, чтоб он был безопасным с точки зрения строительных конструкций и с точки зрения пожарной безопасности. Это основная цель», - передает пресс-служба слова вице-мэра курорта Константина Михалькова.

Чтобы подать мировое соглашение, застройщику необходимо прописать в нём все сроки и обязательства приведения дома в комфортное и безопасное для проживания состояние, а также в соответствие градостроительным нормам. Затем соглашение необходимо подать в администрацию. Документ подпишут в течение месяца в суде. обращается с этим письмом в администрацию города. Затем, в течение 30 дней в рамках судебного заседания это мировое соглашение будет подписано.

Дарья Голякова