Посол Сирии в России анонсировал вступление республики в «последний этап войны»

Сирия вступает в последний этап войны, продолжающейся с весны 2011 года. Об этом заявил посол республики в РФ Риад Хаддад, выступая на пленарной сессии 10-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. При этом угрозы со стороны исламистов, по его словам, не ликвидированы: боевики потеряли контроль над территориями, но «будут искать новые регионы для своей деятельности». В этой связи господин Хаддад призвал международное сообщество к сотрудничеству — «сформировать военно-политическую стратегию, а потом переходить и к тактике».

Встреча высоких представителей, организованная Советом безопасности РФ, проходит в Уфе 18–20 июня. В столице Башкирии собрались делегаты из 119 стран. Первой темой для обсуждения стали гибридные угрозы и способы их нейтрализации.

Рассуждая на эту тему, Риад Хаддад отметил: «Всем нам угрожает комплексная гибридная угроза», а Сирия уже давно является жертвой такого конфликта. По его словам, целый ряд стран поддерживал и поддерживает действующих в Сирии террористов, тем самым увеличивая угрозы с их стороны.

«Были выделены огромные суммы на закупку оружия для террористических группировок. Боевикам были переданы тысячи единиц современных американских, европейских и израильских вооружений. Им оказывалась всяческая помощь, включая доставку и вывоз из Сирии иностранных боевиков и их семей»,— сказал он.

Кроме того, как дал понять представитель Сирии, к гибридным методам ведения войны стоит отнести санкции, которые были введены Вашингтоном. «Это серьезное препятствие для развития страны и возвращения беженцев на родину,— отметил посол. И добавил: — Правительство США между тем принимает новый закон о введении дополнительных санкций, причем в отношении не только Сирии, но и всех стран, которые поддерживают сирийское правительство в тех или иных сферах».

Отметим, что во встрече высоких представителей впервые с момента начала украинского кризиса принимает участие и представитель США — сотрудник аппарата Совета национальной безопасности США Гэвин Вайлд. Впрочем, ни на пленарном заседании, ни в рамках круглых столов его выступление не запланировано.

О сирийском урегулировании читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп просит Европу забрать террористов из Сирии».

Павел Тарасенко, Уфа