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Администрация Перми объявила аукционы на содержание дорог на сумму в 2,5 млрд рублей

Администрация Перми объявила электронные аукционы на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автомобильных дорог в Свердловском и Дзержинском районах города. Аукцион по содержанию улиц и дорог в Свердловском районе включает три лота на общую сумму 1,5 млрд руб. Аукцион по содержанию улиц и дорог в Дзержинском районе также включает три лота общей стоимостью 1 млрд руб. Все контракты будут действовать до 20 июля 2024 года. Аукционы пройдут 15 июля.

Ранее администрация Перми объявила аукционы на содержание и ремонт дорог и улиц в Ленинском районе. Стоимость двух лотов составила 1,5 млрд руб.

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