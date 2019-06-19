Полпред предложит сибирским губернаторам бороться с коррупцией

Полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло инициировал создание рабочей группы по противодействию коррупции. «Учитывая остроту темы, считаю это необходимой мерой, которая позволит обеспечить координацию антикоррупционной работы и системы взаимодействия всех органов власти»,— заявил полпред на заседании совета по вопросам кадровой политики при полпреде в Барнауле (цитата по «Интерфаксу»). По словам полпреда, предложение губернаторам он сделает на следующей неделе в Кызыле, где пройдет совет межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Илья Галагуз