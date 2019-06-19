УрФУ занял 364-е место в мировом рейтинге вузов

Уральский федеральный университет (УрФУ) занял 364-е место в ежегодном рейтинге вузов QS World University Rankings 2020 по версии компании Quacquarelli Symonds (QS). По сравнению с прошлым годом, уральский вуз поднялся на 48 позиций.

По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, теперь перед университетом стоит задача войти в число 350 лучших вузов мира. «Уверенное продвижение вперед связано, в первую очередь, с усилением академической репутации: по этому показателю мы неизменно получаем высокие баллы»,— приводит слова ректора пресс-служба вуза.

В Свердловской области УрФУ стал единственным вузом, вошедшим в рейтинг. Среди российских учебных заведений он занимает девятое место. Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов: 15 из них улучшили свои позиции, пять заняли более низкие места. Два российских вуза не смогли удержаться и вышли из топ-1000 глобального рейтинга. Первым среди российских учебных заведений остается МГУ, а лучшим университетом мира в восьмой раз подряд признали Массачусетский технологический институт MIT.

Подробнее о рейтинге — читайте в материале “Ъ”