Первая табличка с историческим названием улицы появилась в Ижевске

В Ижевске установили первую табличку с историческим названием улицы. Об этом сообщил зампредседателя постоянной комиссии гордумы по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Дмитрий Юданов на своей странице в Facebook. Табличка с надписью «Историческое название до 1918 года – Госпитальная улица» размещена на доме купца Оглоблина на ул. Красноармейская.

Напомним, что в ноябре 2018 года в Ижевске регламентировали размещение дополнительных табличек, восстанавливающих старые названия улиц и переулков. Таблички разместят до 1 августа 2019 года.