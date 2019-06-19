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На проекты по улучшению дорожного движения в Перми потратят 1,2 млн рублей

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» объявило электронный аукцион на выполнение работ по разработке и актуализации проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети Перми. Как указано в техзадании, общая площадь проезжих частей актуализируемых проектов организации дорожного движения — 20,14 га. Цель разработки — улучшение организации дорожного движения на автомобильной дороге или ее отдельных участках для повышения пропускной способности, безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Аукцион состоится 1 июля. Максимальная цена контракта определена в 1,2 млн руб.

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