На проекты по улучшению дорожного движения в Перми потратят 1,2 млн рублей

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» объявило электронный аукцион на выполнение работ по разработке и актуализации проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети Перми. Как указано в техзадании, общая площадь проезжих частей актуализируемых проектов организации дорожного движения — 20,14 га. Цель разработки — улучшение организации дорожного движения на автомобильной дороге или ее отдельных участках для повышения пропускной способности, безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Аукцион состоится 1 июля. Максимальная цена контракта определена в 1,2 млн руб.