Мишель Платини свободен

Поздно вечером во вторник бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини был освобожден из-под стражи. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс». Накануне господин Платини был задержан французской полицией в пригороде Парижа Нантере для дачи свидетельских показаний по делу о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Бывший глава UEFA Мишель Платини, задержанный во вторник в Центральном управлении по борьбе с коррупцией и финансовыми нарушениями в Нантере, поздним вечером того же дня был отпущен из-под стражи. Господина Платини подозревают в коррупции в рамках расследования фальсификации итогов голосования, в результате которого право на проведение чемпионата мира 2022 года получил Катар.

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Напомним, в 2015 году Мишель Платини, возглавлявший с 2007 года UEFA и являвшийся вице-президентом Международной федерации футбола (FIFA), был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет за незаконное получение €1,7 млн, переведенных в 2011 году со счетов FIFA. Позже суд сократил срок дисквалификации господина Платини до четырех лет. А в 2016 году Национальная финансовая прокуратура начала расследование о коррупции в связи с победой Катара в борьбе за право провести ЧМ-2022. Ранее Мишель Платини признался, что 2 декабря 2010 года проголосовал за Катар.

18 июня экс-президента UEFA вызвали в Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями в качестве свидетеля. Однако после многочасового допроса задержали во избежание сговора с другими вовлеченными в процесс лицами. Так ТАСС объяснил случившееся Жан-Кристоф Алькье — официальный представитель господина Платини. Вместе со знаменитым в прошлом футболистом были задержаны также советник по спорту экс-президента Франции Николя Саркози Софи Дион и бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан. Господин Геан, в отличие от господина Платини и госпожи Дион, после беседы со следователями был отпущен на свободу.

Около 02:00 мск Уильям Бурдон, адвокат Мишеля Платини, проинформировал журналистов об освобождении своего подзащитного. «Платини освобожден из-под стражи. Слишком много шума на пустом месте. Следователи хотели, чтобы каждый допрашиваемый был услышан и не мог советоваться с остальными, поэтому их разделили. Я и мой подзащитный спокойны и уверены в итоговом результате дела»,— сказал господин Бурдон. Сам экс-президент UEFA позднее рассказал подробности своего допроса. «Допрос длился долго, но учитывая количество вопросов, не могло быть по-другому. Меня спрашивали о Евро-2016, о чемпионате мира в России, Катаре и парижском Сен-Жермене, о деятельности FIFA»,— пояснил господин Платини (цитата по AP).

Вера Мухина