Управление Генпрокуратуры в ПФО взяло на особый контроль жалобы жителей Чемодановки

19 июня, среда
Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил руководству прокуратуры Пензенской области детально разобраться по каждому из поступивших во время приема в Чемодановке Бессоновского района обращений местных жителей. Такое заявление он сделал по итогам визита в регион.
Жители жаловались на благоустройство, водоснабжение, медицинское обслуживание, просили возобновить работу отделения полиции в селе, построить школу.
Все вопросы и жалобы жителей Чемодановки находятся на особом контроле управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе