Управление Генпрокуратуры в ПФО взяло на особый контроль жалобы жителей Чемодановки

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил руководству прокуратуры Пензенской области детально разобраться по каждому из поступивших во время приема в Чемодановке Бессоновского района обращений местных жителей. Такое заявление он сделал по итогам визита в регион.

Жители жаловались на благоустройство, водоснабжение, медицинское обслуживание, просили возобновить работу отделения полиции в селе, построить школу.

Все вопросы и жалобы жителей Чемодановки находятся на особом контроле управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе

Иван Сергеев