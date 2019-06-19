Reuters: представители США, Германии, Франции и Великобритании обсудят ситуацию вокруг Ирана

Спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук на следующей неделе посетит Париж, где планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками из Великобритании, Франции и Германии. Представители четырех стран намерены обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, переговоры запланированы на 27 июня. Другие детали предполагаемой встречи пока не известны. В Госдепе никак не прокомментировали эту информацию.

13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран и якобы из-за исходящей от него угрозы намерены отправить на Ближний Восток около 1 тыс. военных. Тегеран свою вину отрицает.

Подробности — в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».