Reuters: представители США, Германии, Франции и Великобритании обсудят ситуацию вокруг Ирана

Спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук на следующей неделе посетит Париж, где планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками из Великобритании, Франции и Германии. Представители четырех стран намерены обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, переговоры запланированы на 27 июня. Другие детали предполагаемой встречи пока не известны. В Госдепе никак не прокомментировали эту информацию.
13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран и якобы из-за исходящей от него угрозы намерены отправить на Ближний Восток около 1 тыс. военных. Тегеран свою вину отрицает.
Подробности — в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».
просмотров: 120056
просмотров: 75832
просмотров: 70719
просмотров: 59439
просмотров: 39052