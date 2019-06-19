При землетрясении в Японии пострадали более 20 человек

Вечером 18 июня в Японском море рядом с префектурой Ямагата произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщает телеканал NHK. По данным агентства «Киодо», в результате пострадал 21 человек.

Ранения получили жители префектур Мияги, Ямагата, Ниигата и Исикава. У пострадавших — ранения как легкой, так и средней степени тяжести. Как уточняет ТАСС, большинство раненных — пожилые люди, получившие травмы из-за падений.

Очаг произошедшего землетрясения находился на глубине около 14 км. Сейсмологи объявляли об угрозе цунами. Около 1 тыс. человек были эвакуированы. Из-за подземных толчков у нескольких домов обвалилась крыша.