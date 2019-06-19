Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы навестили в СИЗО футболиста Александра Кокорина, осужденного за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. Спортсмен сказал, что хочет отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, который также проходил фигурантом по делу футболиста.

ОНК поддержала запрос Кокорина-старшего, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь комиссии Иван Мельников. Он пояснил, что установившаяся практика позволяет помещать родных братьев не только в одну колонию, но и в один отряд.

«При проверке СИЗО-2 ("Бутырка") члены ОНК посетили Александра Кокорина. В беседе с ними футболист заявил, что хотел бы отбывать наказание совместно с братом в одной колонии. <…> Мы дали соответствующие рекомендации касаемо того, чтобы их отправили в одну колонию»,— сообщил представитель ОНК.

Осенью 2018 года Кокорин вместе со своим другом футболистом Павлом Мамаевым устроили драку в кафе в центре Москвы. Спортсменов признали виновными в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и побоях (ст. 116 УК РФ). Суд приговорил Кокорина к году и шести месяцам колонии, Мамаева — к году и пяти месяцам. По этому делу также проходил Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий. Они получили год и шесть месяцев и год и пять месяцев колонии соответственно.

Подробнее о ходе следствия — в материале “Ъ”.