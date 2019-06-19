Небензя обвинил Запад в трансляции искаженной информации по Сирии

Некоторые страны Запада, освещая ситуацию в Сирии, передают не соответствующую действительности информацию, считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом российский дипломат заявил накануне на заседании Совбеза ООН, передает «РИА Новости».

«Некоторые наши партнеры продолжают транслировать международному сообществу сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуации в Сирии, либо искажают обстановку на земле»,— сказал постпред РФ. По его словам, в частности, не соответствуют действительности сведения о том, что российские военные наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе.

Ситуация в Сирии резко обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб. Россия также предупреждала Совбез ООН, что террористы готовят в Сирии провокации с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом Дамаск.

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