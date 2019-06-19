В Пенсильвании изъяли партию кокаина весом более 16 т

В восточном округе американского штата Пенсильвания изъяли около 16,5 т кокаина. Конфискованная партия наркотиков оценивается в сумму около $1 млрд, сообщила окружная прокуратура на своей странице в Twitter.

Кокаин нашли на «большом судне» в порту города Филадельфия. Члены экипажа задержаны, им предъявлены обвинения. Сколько конкретно человек было на борту, не уточняется. «Это самый большой объем изъятых наркотиков за всю историю восточного округа Пенсильвания»,— говорится в заявлении прокуратуры.

CBS передает, что это третья по объему большая партия наркотиков, конфискованная в США. По данным телеканала, полицейский рейд был проведен на грузовом судне, которое прибыло из Чили.