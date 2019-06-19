США и Китай проведут очередной раунд торговых переговоров

Представители США и Китая сегодня, 19 июня, начнут очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в торговой сфере. Об этом накануне сообщил президент США Дональд Трамп журналистами в Белом доме.

«Наши команды начинают переговоры по (торговой) сделке. Посмотрим, что произойдет. Китай хочет заключить сделку, мы хотим заключить сделку, но сделка должна быть хорошей для всех»,— сказал господин Трамп (цитата по ТАСС).

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

О противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».