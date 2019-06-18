Стоять не бояться

Время бесплатной парковки в Москве может быть увеличено с пяти до десяти минут, такая норма содержится в законопроекте «Единой России», внесенном в Госдуму. Это правило коснется всех городов, где действуют платные паркинги. Документ также впервые наделяет правом регулировать дорожное движение не только инспекторов, но и сотрудников гражданских служб, созданных региональными властями. В московской мэрии, комментируя инициативу, действующие правила пользования парковками назвали «оптимальными», но заявили о готовности выполнить требование нового закона, если он будет принят.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, его заместитель Виталий Ефимов, первый заместитель главы комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков (все — «Единая Россия») внесли в Госдуму поправки к закону «Об организации дорожного движения». Документ впервые вводит на федеральном уровне норму о праве водителей минимум на десять минут бесплатной стоянки на платной парковке. Сейчас этот период региональные власти определяют самостоятельно: в Москве на платном паркинге можно стоять 5 минут, в Екатеринбурге — 10 минут, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде — 15 минут.

«Пять минут слишком мало на высадку пассажиров, разгрузку и т. д.,— пояснил “Ъ” господин Лысаков.— Десять минут более приемлемое время. Нужны единые для всей страны правила».

Также депутаты хотят исключить из закона обязанность регионов устанавливать паркоматы. С их помощью, по данным Госдумы, парковка оплачивается лишь в 1,8% случаев. Паркоматы ставятся на бюджетные средства, поправка позволит достичь экономии, поясняют депутаты.

Законопроект также говорит о необходимости стандартизации дорожных камер. По данным ГИБДД, сегодня на дорогах действуют 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. мобильных комплексов. Их деятельность с 2017 года регулируют два ГОСТа (правила применения камер и общие требования к комплексам), но стандарты носят рекомендательный характер, пояснил Вячеслав Лысаков. Установленные в них требования необходимо закрепить в федеральном законе и постановлении правительства. В частности, будут расшифрованы понятия стационарных, передвижных, мобильных и носимых камер, установлены требования к их «функциональным свойствам», порядку хранения информации, выбору мест их установки и т. д.

Наконец, поправки коснутся и регулирования движения. Сейчас, согласно ПДД, на это уполномочены только инспекторы ГИБДД. Однако в ряде городов работают гражданские службы, которые берут на себя часть функций Госавтоинспекции для борьбы с заторами. Так, в Москве с 2017 года работает «Дорожный патруль» ЦОДД, в штате которого 100 сотрудников на 20 автомобилях (седаны и пикапы с фирменной символикой): они бесплатно помогают оформлять мелкие аварии, буксируют застрявшие в сугробах и сломанные машины. Таким службам нужно дать полномочия регулировать движение до приезда полиции, считают депутаты. Требования к форме сотрудников могут быть установлены законом субъекта, инспекторы дорожных служб пройдут аттестацию на знание ПДД. Они будут иметь право регулировать движение только во время ЧС или экстренных ситуаций (например, во время природного катаклизма), пояснил “Ъ” Вячеслав Лысаков.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман призвал поправки доработать.

Нормы, заложенные в стандартах 2017 года, участники рынка с самого начала признавали «сырыми», сейчас они сильно устарели.

В частности, по мнению господина Шухмана, для каждой модели комплекса должны быть методики (доступные для автомобилистов) исследования фотоматериалов на ошибки. Нужно детализировать перечень мест, где допускается ставить камеры, обязать власти ставить табличку «Фотовидеофиксация» в зоне действия мобильных камер (сейчас это обязательно только для стационарных комплексов). Также, по мнению Григория Шухмана, законом нужно исключить практику, когда средства, вложенные инвесторами, и расходы на обслуживание камер возвращаются за счет штрафов, вынесенных с помощью комплексов (подобные концессионные соглашения и госконтракты действуют в Московской, Рязанской, Курганской областях, Ингушетии, Чечне и других регионах).

«Мы считаем действующие правила парковки в Москве оптимальными,— заявили “Ъ” в департаменте транспорта столицы.— При внесении законопроекта его авторы не обращались к правительству Москвы за актуальной информацией и статистикой. У городов должно быть больше самостоятельности для принятия решений, однако, если законопроект будет принят, мы безоговорочно выполним все требования». «Принятие законопроекта позволит нам активнее участвовать в регулировке движения на сложных перекрестках, чтобы сделать движение в городе более комфортным»,— добавили в ЦОДД.

Иван Буранов