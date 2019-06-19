«Красава» планирует вовлечь в сельхозоборот 160 га земли на окраине Балатово

ООО «Агропромышленный комплекс „Красава“», управляющее имущественным комплексом бывшего ФГУП «Племзавод „Верхнемуллинский“», планирует исследовать пять участков в Индустриальном районе Перми общей площадью 160 га, говорится в официальных документах администрации Перми. Участки расположены в пределах дорожной развязки между ул. Леонова и Нестюковским трактом. Как пояснили „Ъ-Прикамье“ в департаменте градостроительства и архитектуры Перми, данным участкам «Красава» предлагает установить функциональную зону сельскохозяйственного использования ТСП-СХ для возможности дальнейшего развития фактически осуществляемой на данной территории сельскохозяйственной деятельности (выращивание зерновых культур, многолетних и однолетних трав на зеленый корм, силоса, сенажа). Существующее функциональное и градостроительное зонирование этого не предусматривает, отмечают в ДГА. ООО «АПК „Красава“» владеет имущественным комплексом обанкротившегося ФГУП «Племзавод „Верхнемуллинский“». В марте 2015 года компания приобрела на торгах земельные участки на праве аренды, здания и сооружения, продуктивный скот и прочие активы. Сельскохозяйственный имущественный комплекс расположен на трех земельных массивах: в Пермском районе — на территории Кондратовского сельского поселения (площадь 5,5 тыс. га), Гамовского сельского поселения (4,4 тыс. га) и в Перми (433,6 га). До продажи «Верхнемуллинский» являлся самым крупным агрохолдингом в крае, специализировался на животноводстве (хозяйство ВСП «Красава» в Кондратово) и выращивании овощей открытого грунта (картофель, свекла, капуста, морковь). Новый владелец племзавода пообещал краевым властям сохранить сельхозпроизводство и приступил к разработке инвестпроекта.